Некит выплатил деньги оператору «Броуков» Роману за сломанную деталь от камеры на турнире 1XBET MFL

Во время полуфинального матча 2Drots – « » на турнире 1XBET Media Football League Некит сломал деталь от камеры оператору «Броуков» Роману.

Босс 2D просил оператора «ББ» не снимать его, однако, несмотря на угрозы Некита, Роман продолжал съемку. Президент «дротов» схватил камеру, после чего от него отлетела деталь.

Позже Некит и Роман поговорили, и президент 2Drots сказал, что возместит ущерб.

«Вопрос с креплением для микрофона и Никитой решен. Искренних извинений я правда так от него и не услышал, но это дело каждого. Пусть останутся при нем», – написал Роман.

Никита отправил оператору «ББ» 3000 тысячи рублей.

Некит сломал камеру оператору «Броуков». Это привело к потасовке 2D и «ББ»