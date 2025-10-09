Шахриер об уходе из «Амкала»: «Я продолжаю свой путь в медиафутболе, никуда не ухожу»

Шахриер Жабборов прокомментировал уход из «Амкала».

«Многие спрашивают, что дальше – я никуда не ухожу.

Футбол – это то, чем я живу, и я продолжаю свой путь в медиафутболе. Продолжаю тренироваться, держать форму и ждать новые интересные проекты.

Впереди новые цели, новые вызовы и, надеюсь, новые эмоции для вас и для меня. Оставайтесь рядом, все самое интересное еще впереди!» – написал нападающий.

«Амкал» объявил об уходе Шахриера. 22-летний форвард перешел в «Амкал» в начале этого года из узбекистанской медийной команды Unwanted Boys.

В победном для «Амкала» шестом сезоне WINLINE Медиалиги он провел 11 игр и забил четыре гола. В Кубке Лиги в пяти матчах не набрал очков результативности.

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.



