18-летнего хавбека «Броуков» Капитанова позвали на просмотр в молодежку «Ростова»

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Полузащитника «Броуков» Арсения Капитанова позвали на просмотр в молодежку «Ростова».

Об интересе со стороны молодежной команды клуба РПЛ сообщил советник медиафутбольных клубов по трансферной политике Артем Хачатурян в своем телеграм-канале.

Босс «Броуков» Дмитрий Егоров рассказал, что Арсением интересуется молодежка «Ростова».

«Не думаю, что из «Броуков» стоит идти в молодежку «Ростова» на просмотр.

Причин много:

1. Молодежка «Динамо» еще недавно летела вполне медийному составу «Амкала» со счетом 0:3.

2. Молодежка – это еще пара лет детского футбола. Куда продуктивнее будет провести на поле полгода вместе с Логашовым, Дьяковым, Сосниным, Тигиевым и играть против команд куда более высокого уровня, чем молодежки.

3. Другой город, уход из университета, да и уровень внутренней свободы после МФЛ будет выше», – написал Егоров.

Ранее «БроукБойз» уступили 2Drots в полуфинале 1XBET Media Football League (0:1).

А Дмитрий Кузнецов вызвал Капитанова в сборную медиафутбола.

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1 комментарий

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Данияр Мусин
Егоров не прав. У Валерия Георгиевича за последнее время заиграло много молодежи: Мельников, Щетинин, Мелехин, даже Пантера. А Соснин и Логашов явно не выше уровнем. Так что пусть пробует себя в Ростове
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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