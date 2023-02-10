18-летнего хавбека «Броуков» Капитанова позвали на просмотр в молодежку «Ростова»

Полузащитника «Броуков» Арсения Капитанова позвали на просмотр в молодежку «Ростова».

Об интересе со стороны молодежной команды клуба РПЛ сообщил советник медиафутбольных клубов по трансферной политике Артем Хачатурян в своем телеграм-канале.

Босс «Броуков» Дмитрий Егоров рассказал, что Арсением интересуется молодежка «Ростова».

«Не думаю, что из «Броуков» стоит идти в молодежку «Ростова» на просмотр.

Причин много:

1. Молодежка «Динамо» еще недавно летела вполне медийному составу «Амкала» со счетом 0:3.

2. Молодежка – это еще пара лет детского футбола. Куда продуктивнее будет провести на поле полгода вместе с Логашовым, Дьяковым, Сосниным, Тигиевым и играть против команд куда более высокого уровня, чем молодежки.

3. Другой город, уход из университета, да и уровень внутренней свободы после МФЛ будет выше», – написал Егоров.

Ранее « » уступили 2Drots в полуфинале 1XBET Media Football League (0:1).

А Дмитрий Кузнецов вызвал Капитанова в сборную медиафутбола.