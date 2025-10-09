«Шахри и «Амкал» не подходили друг другу. Ему следует выбирать команду исходя из игровой системы». Президент Unwanted Boys отреагировал на уход форварда

Ислом Абдужабборов прокомментировал уход Шахриера из «Амкала».

«Я уже раньше говорил: Шахри и «Амкал» не особо подходили друг другу. Думаю, его уход из «Амкала» – это хорошо для обеих сторон.

Если он останется в Медиалиге, то при выборе команды ему в первую очередь нужно обратить внимание не на название клуба, а на игровую систему.

Он такой игрок, который может показывать красивую игру и приносить пользу команде. Мы все видели, как он играл, когда ему в начале дали свободу на поле», – написал президент Unwanted Boys.

«Амкал» объявил об уходе Шахриера Жабборова. 22-летний форвард перешел в «Амкал» в начале этого года из узбекистанской медийной команды Unwanted Boys.

В победном для «Амкала» шестом сезоне WINLINE Медиалиги он провел 11 игр и забил четыре гола. В Кубке Лиги в пяти матчах не набрал очков результативности.

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.