Дмитрий Егоров: «Некит заявил, что лига становится стерильной. Я не слышал, чтобы он говорил об этом, когда подобное было с «Броуками»

Дмитрий Егоров обратился к Некиту по поводу обвинений в адрес судей WINLINE МФЛ.

После поражения от Lit Energy в матче плей-офф Кубка Лиги президент 2Drots раскритиковал главного арбитра Илью Тришина.

«После матча с Lit Energy Некит назвал судью Илью Тришина взяточником .

Все мы помним, какое наказание получили Сергей Киряков и «Броуки». Я и тогда, и сейчас выступаю против подобных наказаний.

В Медиалиге что-то подобное говорили всегда. Сейчас правила изменились, ок. У Никиты была возможность извиниться, и он это сделал.

В то же время Некит заявляет, что лига становится более стерильной. И у меня к нему вопрос: почему когда подобное происходило с «Броуками», он на «Столе» говорил, что такое – не очень. Я не слышал от него вопросов про стерильность.

Я присутствовал там и задавал те же вопросы. И сейчас люди начинают говорить моими словами, когда их это коснулось. Возможно, так и нужно и такова правда.

Но мы видим определенный конфликт между лигой и 2Drots и чувствуем, что свой матч дисквалификации Некит получит», – отметил президент «Броуков».