  • «Цифровой аутизм слишком сильно залез в жизнь Пантеры, телефон надо убирать». Сослан Гатагов об экс-форварде «Ростова»
1

Сослан Гатагов назвал «цифровым аутизмом» увлеченность Пантеры смартфоном.

22-летний экс-нападающий «Ростова» Артем «Пантера» Нтумба провел осенний WINLINE Кубок Медиалиги в Lotus Music на правах аренды из 2Drots, но крайне редко выходил на поле.

«По будущему Пантеры в Lotus Music вопрос очень сложный. Артему надо решить все свои вопросы вокруг футбола. Здесь проблема не в его игровом времени.

Он должен поменять свое отношение. Во-первых, я бы очень далеко отодвинул от него телефон. Цифровой аутизм слишком сильно залез в его жизнь, это все надо убирать. 

Также ему необходимо много работать в тренажерном зале после всех его операций. Его тело должно быть сильнее. 

Сейчас он игрок 2Drots, я не решаю [останется он в Lotus Music или нет]. Возможно, он придет к Никите и Жене и скажет, что не кайфанул от этой аренды», – сказал главный тренер Lotus Music.

Над его ЧСВ смеются даже в Медиалиге – падение молодой звезды 2Drots

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
