Тренер «Амкала» Панов о выходе 70-летнего Медведева против Lit Energy: «Он не сыграл с «Енисеем», но сказал, что идет дальше с нами. Ему сложно отказать»
70-летний советник председателя «Зенита» вышел в стартовом составе «Амкала» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy.
Медведев отыграл около 10 минут. «Амкал» потерпел поражение и завершил выступление на турнире.
«Начнем с того, что Иванович должен был играть в матче против «Енисея» [в Кубке России], но у него не получилось. Он нам сказал, что идет с нами дальше. Ему сложно отказать.
Мы долго обсуждали, как его выпустить. Герман предлагал разные варианты. Я поговорил с некоторыми футболистами о том, что в первые минуты им будет немного сложно.
Герман общается с Медведевым по поводу моментов, в которых он может нам помочь. Надеемся, что все состоится», – сказал главный тренер «Амкала».
