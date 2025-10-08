Тренер «Амкала» Панов о выходе 70-летнего Медведева против Lit Energy: «Он не сыграл с «Енисеем», но сказал, что идет дальше с нами. Ему сложно отказать»

Виталий Панов объяснил выход Александра Медведева в составе «Амкала».

70-летний советник председателя «Зенита» вышел в стартовом составе «Амкала» в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Lit Energy .

Медведев отыграл около 10 минут. «Амкал» потерпел поражение и завершил выступление на турнире.

«Начнем с того, что Иванович должен был играть в матче против «Енисея» [в Кубке России], но у него не получилось. Он нам сказал, что идет с нами дальше. Ему сложно отказать.

Мы долго обсуждали, как его выпустить. Герман предлагал разные варианты. Я поговорил с некоторыми футболистами о том, что в первые минуты им будет немного сложно.

Герман общается с Медведевым по поводу моментов, в которых он может нам помочь. Надеемся, что все состоится», – сказал главный тренер «Амкала ».

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!