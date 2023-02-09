Володя XXL с переломом отыграл 2-й тайм против 2Drots. Ему наложили гипс сегодня

Форвард «БроукБойз» Володя XXL получил перелом таранной кости в первом тайме полуфинального матча 1XBET Media Football League против 2Drots (0:1).

Нападающий вышел на второй тайм с травмой и отыграл его практически полностью. Сегодня Володе наложили гипс.

«Нас не сломать. Мы и так поломаны. Всем спасибо за поддержку», – написал Володя в своем телеграм-канале.

2Drots победили «БроукБойз» в полуфинале 1XBET Media Football League

2Drots и Fight Nights сыграют в финале 1XBET Media Football League 11 февраля