25

Смолов о Капелло: «Гранат сел на мяч на тренировке. Капелло увидел – как он кричал, просто пипец! Орал как резаный!»

Федор Смолов рассказал, за что Фабио Капелло накричал на Владимира Граната.

Нападающий «БроукБойз» и экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в шоу «Smol FM» вспомнили несколько историй о работе итальянского тренера в сборной России.

Федор Смолов: «У Капелло установка могла быть назначена на 17:15, но в 17:03 дверь уже закрывалась, все были на месте за 12 минут до начала. Фабио очень громко кричал, все должно было быть максимально четко».

Сергей Игнашевич: «Помню, на тренировке разыгрывали «квадраты», а Капелло ходил от одной группы к другой. Подошел к нам, а у нас смех, хи-хи, ха-ха. И он нам: «Смеетесь? А в «Барселоне» 20 минут в «квадрате» не выпускают из центра». Развернулся и ушел, а нам испортил настроение».

Смолов: «Помню, перед товарищеской игрой с Сербией в Дубае Володя Гранат сел на мяч на тренировке. Капелло увидел – как он кричал, просто пипец! Орал как резаный!»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
