  • Кузнецов о своей команде в Медиалиге: «Для этого нужен букмекер и спонсор. Я уверен, что соберу хороший тренерский штаб и футболистов»
Кузнецов о своей команде в Медиалиге: «Для этого нужен букмекер и спонсор. Я уверен, что соберу хороший тренерский штаб и футболистов»

Дмитрий Кузнецов рассказал об идее создания своей команды в WINLINE Медиалиге.

«У меня с того года была идея создать свою команду. Для этого нужен букмекер и спонсор. Я уверен, что соберу хороший тренерский штаб и футболистов. Крап? Если голову включит, то готов взять его, как медийную единицу. Я же не совсем дурачок. Главное, чтобы было желание у спонсоров работать.

Сейчас задумываюсь, кем буду дальше: тренером, бизнесменом, президентом, журналистом. Пока отдыхаю. Если на скорой встрече мне дадут добро, то вы все узнаете об этом», – рассказал бывший главный тренер 2Drots и «БроукБойз».

«Тренируйте сами!» Легендарный Кузнецов ушел из «Броуков» – из-за ссоры с президентом

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Thursday
