В турнире памяти Гамулы приняли участие Герман, Федос, Давыдов и другие. Сегодня тренеру исполнилось бы 63 года

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Сегодня прошел турнир, посвященный памяти Игоря Гамулы.

Бывший тренер «Ростова» умер в декабре 2021 года в 61-летнем возрасте.

Незадолго до смерти Гамула недолго потренировал медиафутбольный клуб «Деньги».

Участие в Кубке Гамулы приняли Федос, Герман Эль Класико, Сергей Давыдов и другие участники медиафутбольного комьюнити.

«Сегодня Игорю Гамуле исполнилось бы 63 года.

Не будь этого «бы», мы наверняка встретились бы в барчике, попили пива. Игорек как всегда обзывал бы меня грубыми словечками, но мы оба знали бы, что это максимально по-доброму, с любовью. После четвертого пивка мы бы разъехались по домам, а вечером обязательно созвонились бы, чтобы узнать, как вообще дела. Мы всегда так делали после тусовок.

Вместо этого сегодня мы собрались на уже втором Кубке Гамулы – командами, с которыми Игорь был тесно связан: «Амкал», «Рома», «Деньги», «Матч ТВ» и ребята из Ростова. Мы играли в футбол, шутили, много общались и вспоминали сумасшедшие истории – короче, делали то, чем больше всего любил заниматься Игорь. Видео с турнира обязательно появятся на ютубе.

Мы тебя помним, друг. С днем рождения!» – написал у себя в телеграм-канале вратарь «Амкала» Федос, который участвовал вместе с Гамулой в различных футбольных ютуб-проектах.

Фото: телеграм-канал Федоса

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2 комментария

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Arthurino
Никогда не был фанатом отечественного футбола, но нарезки с Гамулой всегда поднимают настроение. Жаль не принял предложение Милана в свое время
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sp.msk.86
Крутой мужик…
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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