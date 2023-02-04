Дидар – о «Броуках»: «Тренироваться 3 раза в неделю на «Астана Арене» некоторые профессиональные клубы не могут себе позволить»

Дидар Сыдыкбек ответил на недовольство «БроукБойз» количеством тренировок в неделю на 1XBET MFL в Астане.

– Что думаете о недавних жалобах «Броуков»?

– Да что я могу думать, если все, что предоставляется – это бесплатно: проживание, питание, перелет, тренировочный процесс, логистика. Тренироваться 3 раза в неделю на «Астана Арене» некоторые профессиональные клубы не могут себе позволить. Поэтому я считаю, что тренироваться и проводить игры здесь – это большой успех.

У меня тоже есть претензии, не к ним скорее, а целом в российской Медиалиге. Потому что когда мы ездили к ним, нам никто ничего не предоставлял.

– А есть еще команды, которые недовольны, кроме «Броуков»?

– Нет, все говорят, что они довольны и им все нравится.

– Как вы думаете, почему именно «Броуки» постоянно недовольны?

– Ну, я считаю, что у них контент на этом построен. Возможно, они оправдываются. Например, что они завтра не выиграют и скажут, что это мы виноваты, – сказал Дидар в беседе с корреспондентом Sports.ru