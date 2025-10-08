0

«Амкал» объявил об уходе Потапова. Защитник выиграл МФЛ-6 вместе с клубом

Защитник Егор Потапов покинул «Амкал».

Клуб объявил об уходе 32-летнего футболиста в своих социальных сетях.

Потапов присоединился к «Амкалу» весной этого года и вместе с командой стал чемпионом шестого сезона WINLINE Медиалиги.

В МФЛ-6 он провел за клуб семь игр, еще три – в осеннем Кубке Лиги. До этого защитник выступал за ростовский СКА.

Ранее «Амкал» также покинули полузащитник Савелий Абрамов и нападаюший Темур Джикия.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
