«Амкал» объявил об уходе Потапова. Защитник выиграл МФЛ-6 вместе с клубом
Защитник Егор Потапов покинул «Амкал».
Клуб объявил об уходе 32-летнего футболиста в своих социальных сетях.
Потапов присоединился к «Амкалу» весной этого года и вместе с командой стал чемпионом шестого сезона WINLINE Медиалиги.
В МФЛ-6 он провел за клуб семь игр, еще три – в осеннем Кубке Лиги. До этого защитник выступал за ростовский СКА.
Ранее «Амкал» также покинули полузащитник Савелий Абрамов и нападаюший Темур Джикия.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
