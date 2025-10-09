«Амкал» объявил об уходе Шахриера. У форварда 0 очков по «гол+пас» в этом сезоне Кубка Лиги

Шахриер Жабборов покинул «Амкал».

«Решение непростое, но верим, что оно пойдет на пользу и Шаху, и «Амкалу». За эти 8 месяцев Шахри доказал, что может быть ярким, полезным и командным игроком.

Благодарим за время в команде и за историю, которую мы смогли написать вместе. Желаем Шаху исполнить свою мечту и сиять в профессиональном футболе», – сообщили в клубе.

22-летний форвард перешел в «Амкал» в начале этого года из узбекистанской медийной команды Unwanted Boys.

В победном для «Амкала» шестом сезоне WINLINE Медиалиги он провел 11 игр и забил четыре гола. В Кубке Лиги в пяти матчах не набрал очков результативности.

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.