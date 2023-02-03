«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром-Арену» как резервную в Кубке – на случай, если стадион в Ульяновске не пройдет комиссию РФС

«Зенит» предложил « » заявить «Газпром-Арену» в качестве резервного стадиона в Кубке.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия . «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча. Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре», – сообщил источник «Чемпионата».

«Волга» и « » встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч запланирован на 26 февраля.