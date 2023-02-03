«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром-Арену» как резервную в Кубке – на случай, если стадион в Ульяновске не пройдет комиссию РФС

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Волга Ульяновск Газпром Арена (Крестовский) стадионы Чемпионат.com Футбол

«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром-Арену» в качестве резервного стадиона в Кубке.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сделано это было на случай, если арену в Ульяновске не примет комиссия РФС. «Зенит» готов полностью оплатить организацию матча. Но ульяновский клуб по рекомендации городских властей склоняется к резервному варианту со стадионом в Самаре», – сообщил источник «Чемпионата».

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч запланирован на 26 февраля.

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3 комментария

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Evil_Alastar
Ну и хорошо. Закрытая арена лучше, не надо будет в -10 играть ☺️
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shishovv
Ответ Владислав Харламов
Классика! Все помним чемпионство в ’Уфе’ на Петровском
Конечно лучше в минус 10 играть 🤡
И зрителям комфортно со шкаликом
Зимой играем матчи, в июле августе отдыхаем, красота
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
Классика! Все помним чемпионство в ’Уфе’ на Петровском
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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