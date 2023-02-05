«Спасибо за принципиальность. А «Зенит» пусть угощает своих фанатов бесплатным питанием. Кормить бездомных – очень благородно». Зарема об отказе «Волги» заявить «Газпром Арену» как резервную

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Газпром Арена (Крестовский) Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова назвала болельщиков «Зенита» бездомными.

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на отказ ульяновской «Волги» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч 1/4 Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». «Волга» выпустила заявление, где сообщила, что ни за что не отдаст право играть дома с «Зенитом».

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу».

А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных», – заявила Салихова.

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106 комментариев

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Вратарь Бага
Как-то уж слишком
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N23
Ну это совсем дичь, как болельщик Спартака говорю
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Посторонним В
Ответ fargys
https://www.sports.ru/football/1114862070-bilety-na-pervye-matchi-zenita-vesnoj-budut-stoit-ot-100-rublej-neobxo.html
Могут себе позволить, чё)) То-то я смотрю все питерские на мои вопросы не гугу, только минусят как подорванные. Стало быт в самую точку попала Зарема? Грубо, но не в бровь, а куда надо))
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dimitrii36
Ответ Spartakus1984
Та он местный бал бес.не реагируй на него))
мне пофиг на его одноразовое мнение, но его же плюсуют, он что с сией особой в сопровождении работал, чтобы предъявлять
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justbored
Хахах.
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Гриша
Ответ Назар Игорь
Вообще-то она уже переходит рамки дозволенного. Оскорблять пятимиллионный город мягко скажем супернепорядочно, это просто хамство. Впрочем что ещё можно ожидать от содержанки.
Дзагоев и похлеще выражался и ничего
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Orgazmatron IGO
Пусть булькает, всё равно впустую. Но пинок заслужит когда-нибудь.
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Гриша
Ответ mediaboss22
я вот болею за ЦСКА. и очень холоден к зениту. но отношение заремы к клубу из питера напоминает мне одну историю . я вот несколько месяцев тр…хал одну 30 летнюю без обязательств вообще. и когда перестал , она стала меня дико ненавидеть , каждый день писать 1-2 оскорбления стабильно, старалась задеть меня , комментируя мои сторис и тд . ну вот зарема так же. зенит много лет подряд жестко уничтожал спартак во все места , а она только и может писать такие вещи.
Она хотя бы как дзагоев не выражается. Просто мнение псевдо-болельщика, не больше, это я про нее.
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ЭлектроВеник
за ким xrеном спортс постит высеры базарной бабы так регулярно?
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Spartakus1984
Ответ dimitrii36
все проблемы поищи в себе, а годовщину ты приплел классно язык размером слишком мал, но сколько судеб он сломал
Та он местный бал бес.не реагируй на него))
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nugoboss
Зарема точно с яйцами мужика!!!
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Spartakus1984
Ответ chiga
Фу Фу фу! У дамы похоже нет проблем кроме Зенита
У зенита нет проблем благодаря государственным деньгам. ФУ ФУ ФУ!!!
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Tigo_Volchara93
Красотка Зарема, так держать !
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chiga
Фу Фу фу! У дамы похоже нет проблем кроме Зенита
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Гриша
Ответ Назар Игорь
Ведь есть же и у Спартака нормальные болельщики, хочу у них спросить - мужики, неужели не испытываете чувства неловкости за эту непорядочную даму? Я питерец, люблю Зенит но никогда не позволю себе такого оголтелого хамства по отношению к другому клубу, а тем более к другому городу.
Она для нас просто болельщик, типа вашего боярского или ещё какого-нибудь фрика. Псевдо жена человека, который не работает в Спартаке и все.
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nugoboss
Зарема точно с яйцами!!!
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Андрей Рязанов
Никто не в курсе, что там CAS по Зениту решил?
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Посторонним В
Оставим грубость на совести Заремы. А как все же с кормешкой? Правда бесплатно кормят? Только своих или гостевых тоже? Как отличают? дико интересно это питерское ноу хау))
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ẞADIM TM
зарему надо гнать уже. заебала эта дама
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dimitrii36
Ответ Дмитрий9779
Тоже есть сомнение,что Зарема не просто так на Зенит гонит.
просто так - енто задняя часть, именно исходя из ентого мои коменты трут, а ты Зареме предъявляешь
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Дмитрий9779
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Так это ж не оскорбления даже, так, разминка. 😂
Привет Алексеич!😁
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fargys
Ответ Посторонним В
Иногда бывает, как сейчас например. Но... Как то за ее грубостью исчезло у всех из виду - А что, неужели Зенит вправду болел на стадионе бесплатно кормит? Как интересно...
https://www.sports.ru/football/1114862070-bilety-na-pervye-matchi-zenita-vesnoj-budut-stoit-ot-100-rublej-neobxo.html
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Дмитрий9779
Ответ dimitrii36
все проблемы поищи в себе, а годовщину ты приплел классно язык размером слишком мал, но сколько судеб он сломал
У меня вообще нет проблем,они у Заремы и серьёзные.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален модератором
Так это ж не оскорбления даже, так, разминка. 😂
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Посторонним В
Ответ Камбоджа Иванов
А у Заремы есть что-то про Спартак?
О, во от кого узнаю. Сгрубить то она сгрубила, ясен перец. А как все же с питанием дело обстоит? Неужели правда вас там бесплатно кормят?
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