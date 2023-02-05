«Спасибо за принципиальность. А «Зенит» пусть угощает своих фанатов бесплатным питанием. Кормить бездомных – очень благородно». Зарема об отказе «Волги» заявить «Газпром Арену» как резервную
Зарема Салихова назвала болельщиков «Зенита» бездомными.
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на отказ ульяновской «Волги» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на матч 1/4 Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». «Волга» выпустила заявление, где сообщила, что ни за что не отдаст право играть дома с «Зенитом».
«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу».
А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных», – заявила Салихова.
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