«Спасибо за принципиальность. А «Зенит» пусть угощает своих фанатов бесплатным питанием. Кормить бездомных – очень благородно». Зарема об отказе «Волги» заявить «Газпром Арену» как резервную

назвала болельщиков « » бездомными.

Жена бывшего владельца « » Леонида Федуна отреагировала на отказ ульяновской «Волги» заявить « » в качестве резервного стадиона на матч 1/4 Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом». « » выпустила заявление, где сообщила, что ни за что не отдаст право играть дома с «Зенитом».

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, я буду болеть в этой встрече за «Волгу».

А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика – кормить бездомных», – заявила Салихова.