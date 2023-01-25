«Медиафутбол будет популярнее РПЛ через пару лет. Будет больше денег и просмотров». Рэпер Goody о турнирах

Теги премьер-лига Россия Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Рэпер и основатель медийной команды GOATS Goody рассказал, в чем медиафутбол выигрывает у Мир РПЛ.

«Люди любят футбол. Каждый пацан пинал мяч во дворе. И РПЛ не дает тех эмоций, которые дает медиафутбол.

Медиафутбол – это про шоу, обсуждения. Сделать так, чтобы зритель следил.

Премьер-лига неинтересная. Нет тех эмоций. Поэтому я рад, что медиафутбол развивается. Я буду вносить свою лепту в эту историю.

Через пару лет медиафутбол будет популярнее Премьер-лиги. На него будет приходить больше людей, чем на РПЛ, у него будет больше денег, больше просмотров.

За медиафутболом будущее», – сказал Goody.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sashabolshoy1488
А кто это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Просто смех.Даже если благодаря концепции данность произойдет ,почему они не рассматривают внешние факторы?
Только вы активно наметите конкуренцию ,влиятельные люди быстро подрежут крылья этой медиалиги.В Рпл такой распил идёт,от агентских до зарплат и до гос финансирования,что вам и во сне не снилось подобное.

Лучше вообще не обозначать конкурентоспособность РПЛ.Счастье любит тишину,а это произносить нельзя.Прикроют и вспоминай как звали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kvin
Рэпер Гуфи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ar41
Ребят, а в чем прикол медиафутбола, я что-то понять не могу? О его существовании знаю только по новостям на спортсе. Спортсмены там уступают уровнем профлигам, по телеку не показывают, предполагаю, что правила такие же как и в обычном? В чем его изюминка то, про которую все упорно говорят, а я никак не рассмотрю?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
Медиафутбол конечно перспективный, но про людей это вряд-ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Это что за тупое животное?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Сдуется скоро медиа футбол-это более реально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krasota19740
Кто этот бред пропихивает сюда ? Не впихуемое стали постоянно публиковать как будто это кому то интересно …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Andreev
Петушиные эксперты раскукарекались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Апро
Если санкции не отменят , то так и будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Сагайдачный
Рэп приравняйте с классической музыкой. Будет что?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alisa dvoikina
этот предмет видимо не понимает, что настоящие футболисты и сами медиалюди, только они еще и в футбол играть умеют.. хотя с последним тезисом есть конечно нюанс
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
Гуф неправильно написали? Или кто это?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marat_NJL
Мой прогноз: эту медиалигу заполонят пенсионеры и прочие профессиональные футболисты, не нашедшие клуб. Лигу заполонят ненужные профессионалы, которые будут сильнее блогеров, но смысл потеряется и публика уйдет, ибо зачем зрителю медиалиги смотреть на потуги Тарасова. Он на них в РПЛ насмотрелся
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
Мне кажется медиалига просто через 1 годик загнётся, хайп пропадёт скоро. А команды рпл такие деньги вкладывают в команды, что медиалиге даже не снилось и все равно играют в минусе. А эти откуда деньги то найдут? Им бы на аренду стадиона хоть бы найти деньги, не говоря про то что через год эту медиалигу никто смотреть уже не будет уже, интересы у блогеров меняются каждый день, они балаболы жесткие, они сегодня футболом хайпятся, а завтра перейдут Волейбол и будут кричать что это новая медиалига, футбол уже в прошлом,будущее да медиавллейболом
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GromwuD
ну нет, если там будут собирать всяких бузовых и прочих Ивлевых, если проходить это все будет в грязи по колено.. то вполне смотрибельно будет)) и конкурентно))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Булгаков
Ответ HoratioH
Через пару лет медиафутбол умрет
Или рпл? )))
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
Через пару лет медиафутбол умрет
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ygcn5c2ty9
Удачи) хоть медиафутбол мне совсем не близок, но пусть хоть что-то у нас развивается)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Сильное заявление. Проверять его не будем, поскольку нахрен надо.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
кроме вас медиа людей никто его смотреть не будет .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий