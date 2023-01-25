«Медиафутбол будет популярнее РПЛ через пару лет. Будет больше денег и просмотров». Рэпер Goody о турнирах

Рэпер и основатель медийной команды GOATS Goody рассказал, в чем медиафутбол выигрывает у Мир РПЛ.

«Люди любят футбол. Каждый пацан пинал мяч во дворе. И РПЛ не дает тех эмоций, которые дает медиафутбол.

Медиафутбол – это про шоу, обсуждения. Сделать так, чтобы зритель следил.

Премьер-лига неинтересная. Нет тех эмоций. Поэтому я рад, что медиафутбол развивается. Я буду вносить свою лепту в эту историю.

Через пару лет медиафутбол будет популярнее Премьер-лиги. На него будет приходить больше людей, чем на РПЛ, у него будет больше денег, больше просмотров.

За медиафутболом будущее», – сказал Goody.