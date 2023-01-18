Градиленко о Джарахове и Хасбике: «Я предложу сопернику, чтобы они оба играли в воротах»
Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о вратарях команды.
– Вы будете решать, кто достоин быть в воротах: Хасбик или Джарахов, как определить?
– Наверное, я выпустил бы Джарахова, так как он сантиметров на 80 повыше Хасбика. Это смешно, конечно!
Я вообще предложу сопернику, если Goody договорится и с Джараховым, и с Хасбиком, то будем просить соперника, чтобы они оба играли в воротах.
Это будет самый правильный вариант, – сказал Градиленко.
Ранее Goody рассказал, что ведет переговоры с Хасбиком.
Джарахов уже появлялся на поле в рамках 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots. Эльдар вышел в стартовом составе, но на шестой минуте был заменен из-за невыполнение тренерской установки.
Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья
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