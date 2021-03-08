Из «Зенита» ушел администратор после инцидента с забытой формой на матч с «Рубином»

Администратор и кит-менеджер «Зенита» Юрий Гусаков после 16 лет работы в клубе ушел со своей должности, сообщает «Спорт-Экспресс».

В его обязанности входили заказ, получение, выдача экипировки на каждый матч и тренировочные сборы команды.

Его профиль скрыт с сайта «Зенита», сейчас среди администраторов указаны лишь Антон Костровский, Алексей Фролов и Бако Почоев.

Напомним, 8 марта появилась информация, что «Зенит» прилетел на матч 21-го тура с «Рубином» без комплектов игровой формы.

Петербургскому клубу пришлось заказывать дополнительный чартерный рейс из Санкт-Петербурга в Казань, который вовремя привез экипировку.

«Зенит» забыл форму дома – пришлось срочно везти чартером из Петербурга. С трудом, но успели