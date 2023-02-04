«Зенит» предложит «Волге» всякие вкусняшки. Очень хочется, чтобы мой родной Ульяновск не поддался». Зарема о возможном переносе матча в Санкт-Петербург
Зарема Салихова высказалась о возможном переносе матча между «Волгой» и «Зенитом».
Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.
«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).
Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Делегат от УЕФА из Германии Вольф-Гюнтер Визель отметил, что представители организаторов Лиги Европы следят за метеосводками и, по их данным, вечером к моменту стартового свистка на «Петровском» будет около 10 градусов ниже нуля, что, в свою очередь, означает, что матч состоится, сообщает официальный сайт «Зенита».
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-669356-moroz-ne-pomeshaet-provedeniju-matcha-zenit-anderlekht.html?utm_source=copypaste
Для тугодумов объясню попроще - это примерно как ты будешь помогать хозяевам в покупке квартиры, а потом будешь её у них ещё и снимать.
Этакий бизнес по-спартаковски 😂🤣