«Зенит» предложит «Волге» всякие вкусняшки. Очень хочется, чтобы мой родной Ульяновск не поддался». Зарема о возможном переносе матча в Санкт-Петербург

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Газпром Арена (Крестовский) Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможном переносе матча между «Волгой» и «Зенитом».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они предложат всякие вкусняшки», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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68 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Олег М
Пипец, все сразу наканулись на Зарему, хотя тема о переносе матча. Ничего кринжового она не сказала
Пипец,все сразу накинулись на Зенит,хотя речь не О ПЕРЕНОСЕ МАТЧА,а о РЕЗЕРВНОМ СТАДИОНЕ.
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Сектантство - это, конечно, образ жизни. С Андерлехтом в 2010-м играли при минус 18 на снегу и бельгийцы не ныли о переносе к себе https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/europa_league/2010-2011/spbfoto_Zenit-pobil-Anderleht
Очередная ложь.
Делегат от УЕФА из Германии Вольф-Гюнтер Визель отметил, что представители организаторов Лиги Европы следят за метеосводками и, по их данным, вечером к моменту стартового свистка на «Петровском» будет около 10 градусов ниже нуля, что, в свою очередь, означает, что матч состоится, сообщает официальный сайт «Зенита».

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-669356-moroz-ne-pomeshaet-provedeniju-matcha-zenit-anderlekht.html?utm_source=copypaste
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Михаил1970
Ответ </c/>
слушай, газовые дяди ни рубля не вложили в этот стадион, а получили в пользование за 1 рубль, при этом, под себя делают различные ухищрения чтобы как можно больше матчей сыграть дома, да есть плюсы в этом переносе, но условия должны быть для всех равными и Ульяновск как хозяин должен принимать у себя, если не получится в даты из-за холодов, то в любую дату при наступлении тепла...
Лукойл с Федуном не обеднели, а только озолотились при строительстве стадиона и жилого комплекса. Стадион "Открытие" ФК Спартак также не принадлежит. Газпром был готов сам возвести арену для Зенита, за счет собственных средств, но губернатор "валька-стакан" отказала и стройка велась за счет бюджетных средств.
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Олег М
Пипец, все сразу наканулись на Зарему, хотя тема о переносе матча. Ничего кринжового она не сказала
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Матрос Кот
В Питере сейчас всех бьют. Слепых в Сосновке,блогеров на Суворовском,бизнесменов в Марининской больнице. Так и футболистам " Волги" может перепасть. Пусть задумаются,а то потом поздно будет.
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TheSportNik
Продадутся Зениту или нет- как у Гамлета почти.
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Alexandr Sokolov
Ответ WelcomeBackPURE
Что за школа такая, которая готовит эскортниц ?
не удивлюсь, если такие и правда существуют))) по крайней мере видел ссылки на курсы для "содержанток" ))
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Что с рылом?
Вкусняшки на коленях ты получать сама сможешь.
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Дмитрий9779
Как всегда составители опростоволосились с календарем и пустили все насамотек.
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Nikitooki
Ответ </c/>
слушай, газовые дяди ни рубля не вложили в этот стадион, а получили в пользование за 1 рубль, при этом, под себя делают различные ухищрения чтобы как можно больше матчей сыграть дома, да есть плюсы в этом переносе, но условия должны быть для всех равными и Ульяновск как хозяин должен принимать у себя, если не получится в даты из-за холодов, то в любую дату при наступлении тепла...
Слушай, а должны были потратить? Это не стадион Зенита, а стадион города, а Зенит его просто арендует. С чего вдруг Зенит должен вкладываться в постройку стадиона, если он ничего не получит с его продажи?
Для тугодумов объясню попроще - это примерно как ты будешь помогать хозяевам в покупке квартиры, а потом будешь её у них ещё и снимать.
Этакий бизнес по-спартаковски 😂🤣
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Андрей Лоел
Легко бы добрым за чужой счет,тем более за государственный.
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костянчик1918
Как же ноют Глоры московии 😂😂😂
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Дмитрий9779
Ответ Игорь Стукачев
У них лизунье чувство сильное.
Это ты про "чай" с судьями?Трудно не согласиться.
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Burel
скоро придворный клуб будет все гостевые матчи на распил-арене играть
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
зениту позорится уже дальше некуда, последним обращением в cas потеряли последние капли уважения...
Обращение в CAS легитимно,все по регламенту,а позор это ваш купленный Григорьянц с невнятным отмазом Промеса
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Alex Chernov
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Жежпре шо, простите? А про это что во всем Промес виноват очень смешно, тут вы правы. До слез, хнык 🤣
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Otto Kretschmer
Ответ Juran
Я не понимаю, они же с федуном уже устранились от спартака, чего она опять мелет???
лукойл за рекламу спаркака платит.
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Artuom Batishev
Ответ Андрей Шилов
Я думаю власти Ульяновска легко решат эту проблему- делов то построить над футбольным полем временный отапливаемый манеж -ведь Ульяновский болельщики хотят насладится футболом а не игрой в мяч на ледяном огороде ?
Выдели деньги - построят.
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Otto Kretschmer
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Ха, точно.
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Дмитрий9779
Ответ Alex Chernov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Шагри
Ответ FNT
Например, возможность сыграть в футбол не на бетоне в -10. Ужасная Газпромовская коррупция.
Так может теперь все выезда Зенит будет играть дома? У Ульяновска в кои-то веки появилась возможность принять большой клуб РПЛ у себя дома. И этого хотят лишить.
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Андрей Шилов
Ответ Artuom Batishev
Но при этом многие местные болельщики не смогут поддержать команду, потому что не у всех есть возможность съездить в Питер на матч.
Я думаю власти Ульяновска легко решат эту проблему- делов то построить над футбольным полем временный отапливаемый манеж -ведь Ульяновский болельщики хотят насладится футболом а не игрой в мяч на ледяном огороде ?
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Дмитрий9779
Пусть поможет своему родному городу и проводит там домашние матчи Спартака
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Alex Chernov
Комментарий удален
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Juran
Я не понимаю, они же с федуном уже устранились от спартака, чего она опять мелет???
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