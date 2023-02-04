«Зенит» предложит «Волге» всякие вкусняшки. Очень хочется, чтобы мой родной Ульяновск не поддался». Зарема о возможном переносе матча в Санкт-Петербург

высказалась о возможном переносе матча между « » и « ».

Команды встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках «Спартака»).

Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на « ». Конечно, они предложат всякие вкусняшки», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.