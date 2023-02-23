«Решил сосредоточиться на игре за сборную МФЛ». Будаков об уходе из «Бей Беги»

Голкипер «Бей Беги» Александр Будаков, недавно покинувший клуб, объяснил причины своего ухода из команды Соболева и Джикии.

«Решил покинуть клуб, чтобы сосредоточиться на игре за сборную МФЛ. На самом деле в этом большая доля правды, если без шуток. Тяжело тренироваться во вторник и четверг с «Бей Беги», сейчас в сборной будет двухразовый режим. Сейчас в феврале пока одна тренировка в неделю, с марта по две будет. Будет две игры.

Для меня нормальный режим, мне хватит футбола. Пока в таком режиме нужно чуть-чуть отдохнуть, дела свои поделать, психологически отдохнуть, может потом будет какой-то клуб. Сейчас раз в неделю тренируюсь, мне хватает, в воскресенье у нас уже первая игра.

Не такой уж и конфликт на последней тренировке, как говорили – небольшая перепалка с главным тренером, мы с ним знакомы двадцать лет, поэтому вполне нормально. Это никак не повлияло на уход.

Пару предложений было после ухода, но пока их не рассматриваю. Я так и сказал, что пока отдыхаю. Нужно порешать свои задачи, работы поднакопилось, плюс немножко отдохнуть психологически. Очень много было футбола. Закончил с футболом, а он у тебя шесть дней в неделю — это много. С учетом того, что я работаю с десяти до шести, немножко накопилось. В сборной сейчас отдыхаю душой – ни задач, ничего. Играем в удовольствие в футбол, мне так нравится», – сказал Будаков.

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