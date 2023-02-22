Тигиев о сборной Медиалиги: «Меня срочно вызвать надо. Там коллектив слабый»

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Георгий Тигиев высказался об атмосфере в сборной Медиалиги

«Меня срочно вызвать надо. Там коллектив слабый. Микроклимат не очень. Друг с другом не общаются пацаны. Так что меня туда срочно надо.

Дополнительные тренировки, нагрузки нужны. 100%. Будака и Дьяка мало», – сказал защитник «БроукБойз».

Руководитель Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал первый матч сборной в марте. Соперником станет один из московских клубов Премьер-лиги.

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