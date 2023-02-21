«На последней тренировке он жестко поругался кое с кем из руководства». Неймар об уходе Будакова

Теги Александр Будаков Евгений Шамин Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Хавбек «Бей Беги» Неймар прокомментировал уход из клуба голкипера Александра Будакова.

«Наверное, вы уже видели, что Будак покинул «Бей Беги». 

Последнее время, чисто от себя скажу – заметил, что как-то неохотно он тренировался, неохотно ходил на тренировки, много пропускал, а на последней тренировке поссорился кое с кем из руководства, причем ссора была жестковатая. Не знаю, с этим это связано или нет, но могу сказать, что у Будака были хорошие предложения. 

Поэтому, снитч он или просто из-за ссоры покинул команду – не знаю, надеюсь в скором времени разъяснят ситуацию», – сказал Неймар.

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3 комментария

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mike I.
Ответ Дэннис Молинарев
Неймар, определенно, имеет, даже самое прямое
Интересно, какое же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дэннис Молинарев
Ответ mike I.
Хавбек Неймар, Будак, снитч, Медиалига - какое отношение ВЕСЬ этот набор слов имеет к футболу?
Неймар, определенно, имеет, даже самое прямое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mike I.
Хавбек Неймар, Будак, снитч, Медиалига - какое отношение ВЕСЬ этот набор слов имеет к футболу?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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