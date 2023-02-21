«На последней тренировке он жестко поругался кое с кем из руководства». Неймар об уходе Будакова

Хавбек «Бей Беги» Неймар прокомментировал уход из клуба голкипера Александра Будакова.

«Наверное, вы уже видели, что Будак покинул «Бей Беги».

Последнее время, чисто от себя скажу – заметил, что как-то неохотно он тренировался, неохотно ходил на тренировки, много пропускал, а на последней тренировке поссорился кое с кем из руководства, причем ссора была жестковатая. Не знаю, с этим это связано или нет, но могу сказать, что у Будака были хорошие предложения.

Поэтому, снитч он или просто из-за ссоры покинул команду – не знаю, надеюсь в скором времени разъяснят ситуацию», – сказал Неймар.

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