Московский клуб РПЛ сыграет со сборной Медиалиги в конце марта

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Winline Медиалига опубликовала видео о первом сборе команды.

Перед тренировкой к футболистам обратился президент МФЛ Николай Осипов.

Он рассказал о предстоящих матчах сборной, о страховке и гонорарах игроков.

«В течение года нам предстоит провести 4-6 матчей с достаточно большими соперниками. Первый из них – московская, достаточно большая и именитая команда РПЛ. Игра запланирована на конец марта.

Вторая история – международная повестка, минимум три соперника из СНГ. Это «Динамо» Минск, «Шахтер» Солигорск и сборная Премьер-лиги Казахстана.

Еще две встречи в процессе согласования. Это еще более интересные и именитые противостояния. В конце года запланирован международный турнир. Вы будете представлять страну на международной арене.

У вас есть командный чат. Мы сделаем всем вам страховку на год. Также мы понимаем, что для вас приезд на тренировки и игры требует какой-то компенсации. Поэтому у нас будет система выплат для сборной. Для кого-то компенсация будет незначительной, для кого-то – вполне удобоваримой», – сказал Осипов.

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13 комментариев

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Sarumian
МедиаЛигаЧемпионов.
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ТрактоПоктер
Ну и кто же это у нас так зашкварится ....
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bogdan21101987@icloud.com
Торпедо ?
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Антимосковский
это химки, те спецы по клоунадам, ну а «московская» он сказал, потому что «подмосковная» слишком очевидно прозвучало бы
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ARIGAMI ARIGAMI
Битва легенд
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Wiley Fox
Ответ БолельщикСоСтажем
Стыд и позор, но это точно «динамо»…
Зачем это Динамо? У них спонсор из другой букмекерской помойки и он не даст этому позору состояться

Это будет бедный Спартак, который снова полностью под бандитами

Медиалигу содержит тамбовско-газовый винлайн, в который вляпался Спартак
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-4
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Xm.md
Зашквар
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Игорь Гурьев
Вот это я понимаю достойная замена «евровесне» ☹️
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БолельщикСоСтажем
Стыд и позор, но это точно «динамо»…
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Serge Vendino
Химки?)
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Alex Miheev
Московский Зенит
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kk.abb
Цска, наверное. Нам, вообще, пора с такой селекцией в медиалигу заявляться, из РПЛ можно и вылететь такими темпами.
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Инженер Управляющий
Динамо?
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