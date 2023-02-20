Московский клуб РПЛ сыграет со сборной Медиалиги в конце марта

опубликовала видео о первом сборе команды.

Перед тренировкой к футболистам обратился президент МФЛ Николай Осипов.

Он рассказал о предстоящих матчах сборной, о страховке и гонорарах игроков.

«В течение года нам предстоит провести 4-6 матчей с достаточно большими соперниками. Первый из них – московская, достаточно большая и именитая команда РПЛ. Игра запланирована на конец марта.

Вторая история – международная повестка, минимум три соперника из СНГ. Это «Динамо» Минск, «Шахтер» Солигорск и сборная Премьер-лиги Казахстана.

Еще две встречи в процессе согласования. Это еще более интересные и именитые противостояния. В конце года запланирован международный турнир. Вы будете представлять страну на международной арене.

У вас есть командный чат. Мы сделаем всем вам страховку на год. Также мы понимаем, что для вас приезд на тренировки и игры требует какой-то компенсации. Поэтому у нас будет система выплат для сборной. Для кого-то компенсация будет незначительной, для кого-то – вполне удобоваримой», – сказал Осипов.

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