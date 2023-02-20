Гудай об отсутствии игроков 2D в сборной МФЛ: «С клубами РПЛ договоренностей нет. Смысл ехать? Потренироваться?»

Гудай рассказал, как отреагировал на решение 2Drots не отпустить своих игроков в сборную МФЛ.

– Ты принял позицию Жени и Некита не отпустить игроков 2Drots в сборную ?

– Да. Ну как не отпустили. Мы переговорили в группе и единогласно решили, что так будет правильно.

– Насколько я знаю, Женя и Некит запросили у лиги деньги за игроков. Ни одна команда так не делала.

– Как нам объяснили президенты, нет никаких гарантий и договоренностей по сборной — смысл туда ехать? В неизвестность? Просто тренироваться?

Насколько мы знаем, нет никаких четких договоренностей с командами РПЛ. Нам шоу-матчи играть? Мне через всю Москву 1,5 часа ехать для того, чтобы просто потренироваться? Мне и так футбола хватает, выше крыши.

Если нам все разложат, например, касательно тех же страховок, выплат и прочих условий, тогда с кайфом, – сказал защитник «дротов».