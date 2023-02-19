«Вася Маврин – противный, а Сибскана – старый». Гудай о том, почему игроков «Амкала» не вызвали в сборную Медиалиги

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Игрок 2Drots Манна, Гудай и Сычев высказались о сборной Winline Медиалиги.

Sports.ru: «Вы бы хотели прийти на тренировки сборной Медиалиги?»

Манна: «Конечно, хотим. Это для нас очень приятно будет. Посмотрим, как пройдут переговоры и как решат наши руководители. Надеемся на положительный результат».

Гудай: «Пока ждем».

Sports.ru: «Кого бы еще вызвали в сборную из тех, кто не получил приглашение?»

Гудай: «Комис 100%, Маврин».

Манна: «Это решают тренера, руководители, им виднее».

Sports.ru: «Андрея Сибскану, Васю Маврина не вызвали в сборную, как думаете, почему?»

Гудай: «Вася – противный, а Сибскана – старый».

Sports.ru: «Как думаете, правильно ли сделал Кутуз, что покинул команду?»

Гудай: «Это его личное. Нам что оценивать? Посмотрим потом».

Манна: «Согласен».

Sports.ru: «Кутуз выставил фотографию, где вы [Гудай] в форме «Титана», у вас были какие-то переговоры?»

Сычев: «Пацаны, у меня есть инсайд. Кутуз должен был брать его как баласт в чемодане, но там не договорились с Санькой Зуевым, получилось в итоге, что он с нами остался».

Гудай: «Это неправда. Скоро все узнаете», – рассказали игроки 2Drots в разговоре с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

 

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