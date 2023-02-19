«Уровень «Зенита» очень слабый. Проиграть иранскому клубу – позор». Экс-капитан «Амкара» Попов о матче с «Сепаханом»
Алексей Попов раскритиковал «Зенит» после поражения от иранского «Сепахана» (0:2).
«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу – это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, с плохой ли тренированностью команды или с неправильным настроем, но уровень очень слабый.
Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры и всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина».
А так, всё идёт по плану, обычная подготовка.
Столетие(не точно)-10-е место,это позор.
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