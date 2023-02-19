«Уровень «Зенита» очень слабый. Проиграть иранскому клубу – позор». Экс-капитан «Амкара» Попов о матче с «Сепаханом»

раскритиковал « » после поражения от иранского « » (0:2).

«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу – это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, с плохой ли тренированностью команды или с неправильным настроем, но уровень очень слабый.

Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры и всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», – сказал бывший защитник « » и «Рубина».