«Уровень «Зенита» очень слабый. Проиграть иранскому клубу – позор». Экс-капитан «Амкара» Попов о матче с «Сепаханом»

Теги Зенит Амкар Алексей Попов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Сепахан высшая лига Иран Футбол

Алексей Попов раскритиковал «Зенит» после поражения от иранского «Сепахана» (0:2).

«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу – это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, с плохой ли тренированностью команды или с неправильным настроем, но уровень очень слабый.

Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры и всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина».

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31 комментарий

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Slavnov
у зенита свой стиль в международных матчах и они его придерживаются,за это стоит уважать команду с берегов невы))
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Dmitry_1986
Ответ свинья в лесу
сражается?
Даже игроки Спартака говорят, что эта межсезонная шляпа даром никому не нужна, потгму что не на что не влияет, и обычно ничем не помогает. Но есть любители борща, которые не знают про выход на пик физической готовности команды, а другие вообще по результатам игр под нагрузками всерьёз рассуждают о спаде. А потом удивляются, почему над ними все ржут
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Dinamik1
У нас уровень футбола сильно упал во многом благодаря газпромовским клеркам возглавляющим наш футбол.Только слепой этого не видит.
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Михаил Светлов
Что значит позор? Он вообще в курсах хотя бы сколько иранцев играет в Европе? Стереотипное мышление никак из вас не выкорчевать
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AlKRD
Ответ ЗЕНИТ65
Попов это что?
Это похороны
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Данил Кублицкий
Там Рубин ЦСКА 2:0 обыграл , что теперь Рубин может обратно со второго круга вернуть ??? Статус товарищеская игра уже сама за себя все говорит , играют для того чтоб посмотреть игроков , наработки , но не как Спартак на результат 😂😂😂
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MAXIMum1
Я заметил такую закономерность. Если команда всех выигрывает в товарняках в предсезонку или в перерыв, то будут проблемы в официальных играх. Так что я даже переживаю, если Зенит всех обыгрывает в товарняках.
А так, всё идёт по плану, обычная подготовка.
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Pertinax Gandi
Это в какую такую Лигу Чемпионов они собираются выходить из группы?
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свинья в лесу
Ответ Dmitry_1986
Ну а кто виноват, что КБ это единственный клуб кто в серьёз сражается в меж сезонье. Не клуб а мем. Не удержался))
сражается?
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Zenith forever
Ответ fingus
у Сепахана был второй состав, а у Зенита во втором тайме, почти основа
Так хорошо осведомлен о иранском футболе или просто шлепаешь?
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Dmitry_1986
Ответ Красная стрела
Как вы любите на Спартак переводить. Нет бы честно сказать, что облажались. Нет же😂гордыня не позволяет.
Да, мы облажались в товарищеском матче при подготовке к сезону, прощения нет. Нужно было побеждать, кровь из носу, ведь это поможет в сезоне. Хотя стоп, нихрена это не поможет......
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Виталик Украинский
Похоже, в последнее время за Спартак напоминает только Зарема. Весь электорат зациклен на Зените. Популярность однако.
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Dmitry_1986
Ответ свинья в лесу
о Спартаке ни слова, голубенький. если у Вашего клуба на эмблеме есть стрелка, то это не означает, что под любой новостью, под любым прогнозом погоды, гороскопом, нужно их переводить на другой клуб(обычно, этг-Спартак)
Ну а кто виноват, что КБ это единственный клуб кто в серьёз сражается в меж сезонье. Не клуб а мем. Не удержался))
+3
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ТрактоПоктер
По товарнякам рассуждать об уровне команды - срочно в эксперты на матч ТВ
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Красная стрела
Ответ Dmitry_1986
Другое дело Спартак, который в меж сезонье берет трофей за трофеем - добавил он. И вообще, нужно быть чемпионом по игре, и брать копа дель сол, а не вот эти ваши непонятные чашки КУЕФА)
Как вы любите на Спартак переводить. Нет бы честно сказать, что облажались. Нет же😂гордыня не позволяет.
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Alyur
Мнение супер защитника Амкара и Рубина теперь всём известно.
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свинья в лесу
Ответ Dmitry_1986
Другое дело Спартак, который в меж сезонье берет трофей за трофеем - добавил он. И вообще, нужно быть чемпионом по игре, и брать копа дель сол, а не вот эти ваши непонятные чашки КУЕФА)
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Дмитрий9779
Ответ Милитриса Кирбитьевна
В Иране бледно-голубые боролись бы за выживание.
Не бледно-розовым что-то там рассказывать чемпиону как готовиться ко второй части чемпионата.
Столетие(не точно)-10-е место,это позор.
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Милитриса Кирбитьевна
В Иране бледно-голубые боролись бы за выживание.
+6
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Несусветный Папаша
Это тот самый Попов,который жаловался что его никто не хвалит потому что он играет в Перми,а на самом деле он ого-го и защ мирового уровня..а потом в Рубине, когда ему доверили сыграть в ЛЧ имел жалкий вид?Ок, спасибо за высказывание,Алёша.
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Dmitry_1986
Другое дело Спартак, который в меж сезонье берет трофей за трофеем - добавил он. И вообще, нужно быть чемпионом по игре, и брать копа дель сол, а не вот эти ваши непонятные чашки КУЕФА)
+15
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ЗЕНИТ65
Попов это что?
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Дмитрий9779
У них сезон в разгаре,у Зенита сборы,подготовка к возобновлению сезона,играли не основой,как вообще можно предъявлять за тов.матчи?Начнутся оф.игры и будем оценивать.
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fingus
Ответ CescFabregas93
Он состав хотя бы смотрел?
у Сепахана был второй состав, а у Зенита во втором тайме, почти основа
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ВладимирНеПутин
Прилетели на выставочный политический матч, порадовали иранцев, улетели.
+12
-3
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