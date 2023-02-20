«Почему дяденьки с пивным пузом могут играть, а девчонкам нельзя?» Тига про хейтерские комментарии о женском футболе

Ольга Тигина высказалась о решении не приглашать в сборную девушек.

– Как ты относишься к созданию сборной МФЛ?

– Я вообще за любую движуху. Если появляется что-то новое, это же всегда прикольно. Кому-то не нравится, кому-то наоборот в кайф. Почему нет?

– Ты поддержала Настю Савину в связи с тем, что в сборной нет девушек…

– Я ее поддержала по поводу тупых комментариев, что девочки – дерьмо, они вообще не умеют играть в футбол. Меня это так взбесило.

Я хотела промолчать, но начала читать и подумала: «Почему дяденьки с пивным пузом могут играть в футбол, а девчонкам нельзя?» Если тренер или президент берут девушку в команду, доверяют ей место на поле, наверное, они что-то понимают.

Люди, которые пишут, мол, зачем нужны девушки, – давайте не вы будете решать. Пусть решают те, у кого есть на это право, – сказала бывшая футболистка « ».

«Почему нет девушек? Почему руководство МФЛ не стало дальше гнуть свою линию?» Савина о сборной МФЛ