Сибскана об отсутствии девушек в сборной МФЛ: «Где были ваши перфомансы в прошлом сезоне? Не в футбол же вас звать играть»
Сибскана отреагировал на решение не приглашать в сборную Winline Медиалиги девушек.
Накануне хавбек ФК «10» Анастасия Савина осудила руководство МФЛ за то, что в составе сборной нет ни одной футболистки.
«Бабы ноют, что их в МФЛ не берут. Ну дак надо контент делать, это ж медийный футбол.
Где перфомансы всякие в прошлом сезоне были? Я даже уже и не знаю как намекать…
Не в футбол же вас звать играть, ########», – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.
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