Сибскана об отсутствии девушек в сборной МФЛ: «Где были ваши перфомансы в прошлом сезоне? Не в футбол же вас звать играть»

Сибскана отреагировал на решение не приглашать в сборную девушек.

Накануне хавбек ФК «10» Анастасия Савина осудила руководство МФЛ за то, что в составе сборной нет ни одной футболистки.

«Бабы ноют, что их в МФЛ не берут. Ну дак надо контент делать, это ж медийный футбол.

Где перфомансы всякие в прошлом сезоне были? Я даже уже и не знаю как намекать…

Не в футбол же вас звать играть, ########», – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.