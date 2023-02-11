Дьяков, Будаков, Соснин, Салим, Кутуз и Гендузи вызваны в сборную Медиалиги
Сборная Winline Медиалиги проведет первую тренировку на следующей неделе.
В субботу вечером телеграм-каналы начали публиковать имена футболистов, приглашенных в команду.
Из «БроукБойз» вызов получили Арсений Капитанов, Виталий Дьяков, Илья Давыдов, Даниил Макеев, Иван Зириков и Антон Соснин, который будет помощником главного тренера Дмитрия Кузнецова.
Также приглашены в сборную МФЛ Гендузи («Деньги»), Александр Будаков («Бей Беги»), Арсений Левшук, Дуб, Бара, Салим (все – «Амкал»), Кутуз (2Drots), Альба (Reality).
Полный список футболистов пока не опубликован.
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