Дьяков, Будаков, Соснин, Салим, Кутуз и Гендузи вызваны в сборную Медиалиги

Сборная Winline Медиалиги проведет первую тренировку на следующей неделе.

В субботу вечером телеграм-каналы начали публиковать имена футболистов, приглашенных в команду.

Из « » вызов получили Арсений Капитанов, Виталий Дьяков, Илья Давыдов, Даниил Макеев, Иван Зириков и Антон Соснин, который будет помощником главного тренера .

Также приглашены в сборную МФЛ Гендузи (« »), Александр Будаков (« »), Арсений Левшук, Дуб, Бара, Салим (все – «Амкал»), (2Drots), Альба (Reality).

Полный список футболистов пока не опубликован.