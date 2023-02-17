Сибскана – Осипову: «Наш президент начал пиарить новый сезон МФЛ. Где ##### деньги за медийную активность?»

Сисбкана в очередной раз напомнил Николаю Осипову о невыплаченных бонусах за медийную активность.

«Наш президент Осипов начал пиарить новый сезон МФЛ. Через сборную лиги, через стримы, где рассказывает, как будет хорошо, какие команды будут и стадионы. Да ########, ты сначала до ума доведи предыдущий сезон! Где ##### деньги за медийную активность? Обещано было в середине января, а уже 48-е число!

Генеральным партнерам, что ли, настолько срать на репутацию? Все комьюнити уже смеется над выполнением обязательств от МФЛ. Зашквар на зашкваре просто», – обратился капитан «Амкала» к главе .

В январе Осипов обещал, что около 20 процентов прибыли лиги будет распределено между клубами согласно рейтингу медийной активности.