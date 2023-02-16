Сибскана об отказе 2Drots отпустить своих игроков в сборную МФЛ: «Это манипуляция с целью продавить свои условия»
Капитан «Амкала» Сибскана прокомментировал отказ президентов 2Drots Некита и Жеки отпустить своих игроков в сборную Winline Медиалиги.
15 февраля в манеже «Спартака» в Москве прошла первая тренировка сборной. Футболисты 2Drots на тренировку не явились.
Более того, Дмитрий Кузнецов и Альберт Осколков [тренеры 2Drots – прим. Sports.ru], входящие в состав тренерского штаба сборной МФЛ, на тренировке также отсутствовали.
«Сборная МФЛ собралась, но представителей 2Drots там нет. Ибо они запросили ##### какую сумму за участие в новом сезоне. Вот прям настолько солидную, что все футболисты могут стать миллионерами!
Запрет приезда в сборную – это, очевидно, манипуляция с целью продавить свои условия. Хорошо это или плохо – решать не мне, но вот то, что без «дротов» сборную нельзя называть сборной – это факт», – написал Сибскана.
2Drots: «Мы не отпустим игроков в сборную Медиалиги, пока не зафиналим решение по участию 3-м сезоне»
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