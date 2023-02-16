Николай Осипов: «Можем начать сезон 22 апреля, возможно даже «Луч» успеем перестелить»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о старте МФЛ-3 и матчах на больших стадионах.

– Ты говорил, что сезон начнется в конце апреля. Есть какая-то конкретика по датам?

– Мы можем начать 22 апреля. У нас в целом все будет готово, даже «Луч» успеем перестелить.

– А как понять, что успеваем?

– Ну, скоро мы получим финальное коммерческое предложение от компании, которая занимается изготовлением и укладкой полей, посмотрим примерные сроки, в которые может прийти тепло в Москву, сопоставим это с их техническими характеристиками.

Если начнем перестилать поле в начале апреля, то останемся на «Луче». Если погода не позволит, то начнем сезон на другом поле, есть несколько альтернатив. То же четвертое поле здесь в Сокольниках готово нас принять. Одинцово нас не готово принять, потому что в один из выходных дней там играет КФК. Из вариантов еще «Сапсан Арена». Вопрос в том, готов ли он принимать все матчи лиги в выходные – не зря же МКС в будни проходит.

– Получается, что либо 22 апреля, либо 29-го.

– Да. Еще мы можем сделать матч открытия очень крутой.

– Где?

– Не в Москве. На одном из больших стадионов. На третий сезон должно быть не менее 4 больших стадионов, а может и 6. Открытие хотелось бы сделать максимально крутым, мы сейчас в диалоге, – сказал Осипов.