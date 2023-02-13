«Говно! Сборная ###### ноунеймов». Сибскана – о сборной Медиалиги

Сибскана негативно высказался о сборной Медиалиги.

– Как тебе сборная Медиалиги?

– Да говно, что обсуждать тут?

– Все, к чему прикасаются руки некоторых людей оно обретает противоположность.

– Руки чьи? Николая Осипова?

– И Николая, и тренера «дротов» (Дмитрий Кузнецов, – прим. Sports).

– Ты недоволен составом? Или чем?

– Смешно даже обсуждать, если честно. Ну что за бред? Медийная сборная она должна быть медийной, я там половину ########## не знаю. Кто эти все люди? ###### ноунеймы.

Ладно, пускай они в клубах играют, но чтобы они представляли лицо медийности – это прям ######.

– Говорят, что они с нормальным соперником будут играть, соответственно нужны сильные футболисты.

– Тогда ее надо называть «Сборная ###### ноунеймов и несколько известных футболистов».

– Ты удивлен, что тебя не вызвали?

– Ну почему, нет. Во-первых логично, что есть футбики сильнее. Во-вторых, учитывая, кто главный тренер – это очевидно и логично.

Не, я буду рад ошибаться, если это будет красиво обыграно, именно медийно. Если будет какой-то результат, обыграют команду ФНЛ или кого-то еще – это никого не удивит.

– Кого не хватает этой сборной?

– Медийных футболистов, логичнее было бы брать узнаваемые лица. Разбавлять менее скилловыми, но более популярными, чем как это сейчас выглядит, – сказал капитан «Амкала».

15 февраля начнется первая тренировка сборной Медиалиги. В команду вошли 44 человека.