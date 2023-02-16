«Планируем финал в Краснодаре на большом стадионе, полуфиналы – на маленьком». Осипов о 3-м сезоне Winline Медиалиги

Теги Cтадион Краснодар Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, какие стадионы планируются для проведения полуфинальных игр и финала МФЛ-3.

«Мы планируем финал в Краснодаре на большом стадионе, полуфиналы – на маленьком. Мы также по традиции уедем на неделю, может быть, дней на 10 в Краснодар, сыграем там финальную часть лиги.

По поводу других больших стадионов – я думаю, что их будет четыре, может быть, пять. Естественно, они все будут внутри регулярного чемпионата. 

В Москве столько стадионов нет, поэтому большие стадионы планируются в регионах, конечно. Мы и за развитие региональной истории, нам нравится куда-то уезжать, зрителю тоже нравится к нам приходить. Все большие команды, я думаю, получат большие стадионы», – сказал Осипов.

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