«Осталось чуть-чуть подождать – за рейтинг распределим около 20 процентов прибыли лиги». Осипов о рейтинге медийной активности

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал итоги рейтинга медийной активности команд-участниц второго сезона МФЛ в ролике капитана «Амкала» Андрея Сибсканы.

– Был такой рейтинг медийной активности. Почему говорю «был»: до октября он исправно считался, а в ноябре его уже не было.

– За ноябрь его не было, но будет за декабрь, т.к. мы уехали в декабрь немного с финалом МФЛ. Мы обязательно его предоставим, и мы не отрицали, что какую-то часть денег, заработанной от лиги, от бюджета плюсового, мы обязательно распределим между всеми. Вопрос только, когда мы с партнером закроемся по итогу всего контракта, это будет, я думаю, что в середине января, числах в двадцатых, мы можем смело опубликовать финальные цифры и сумму. Речь идет, примерно, о 20% прибыли лиги.

– Ну, я посчитаю, сколько это, сколько Герман мне выделит за мой телеграм-канал.

– Осталось чуть-чуть, на самом деле, подождать. Очень хотели до Нового года успеть.

– Получается, косяк есть? В том, что рейтинг не был посчитан вовремя.

– Нет, он у меня есть. Просто я считаю, что мы может его публиковать, когда поймем, что команды за него смогут получить, – заявил Осипов.