Игровая форма сборной Медиалиги сделана нейросетью. Об этом сообщил президент МФЛ Осипов

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сообщил, что форма сборной МФЛ будет сделана нейросетью.

«Дело в том, что дизайн формы и ее презентация будет сегодня вечером. Делали это не мы и вообще ни одного человека не принимало участия в ее разработке. Все это сделал искусственный интеллект.

Это, наверное, вообще первый в истории спорта такой показ будет. Музыка, звук, монтаж и визуал полностью сделаны будут без участия человека», – объяснил Осипов.

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