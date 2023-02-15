Райзен о первой тренировке сборной Медиалиги: «Команда сочно выглядит и без игроков 2D. Очень жаль, что Кузнецова пока нет, но безумно рад за Соснина»

Босс « » Райзен высказался о тренерском штабе сборной .

«Сборная сочно выглядит и без игроков 2D. На мой взгляд, в 2D игроки имеют второстепенное значение, Викторович ( , тренер 2D – прим. Sports.ru) – это 80% команды, очень жаль, что его нет на сегодняшней тренировке.

За Антона Васильевича (Соснина, тренера «Броуков» – прим. Sports.ru) рад безумно. Мой любимый коуч прошел многое и теперь заслуженно имеет возможность флексить на уровне сборной!» – написал Райзен.

Тренеры и игроки «дротов» отсутствовали на первой тренировке сборной МФЛ из-за продолжающихся переговоров по поводу участия 2D в МФЛ-3. Официальная позиция клуба: «Мы не отпустим игроков в сборную Медиалиги, пока не зафиналим решение по участию 3-м сезоне»

В сборную вызваны 13 футболистов 2Drots. Также в тренерский штаб сборной вошли Дмитрий Кузнецов и Альберт Осколков, которые являются тренерами «самураев».

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