Осипов анонсировал создание молодежной сборной Winline Медиалиги

Теги Дмитрий Кузнецов Сослан Гатагов Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал создание молодежной сборной МФЛ.

– Будет сборная U-21, объявим, возможно, сегодня, а, может, завтра на стриме расскажу про это.

– А какие игроки, кто возглавит команду?

Сослан Гатагов точно будет в штабе сборной молодежки.

– Будет ли интересно ему?

– Если даже Дмитрию Викторовичу [Кузнецову] это интересно. Тем более, что Сослан работал в молодежке ЛФЛ, где все молодые и талантливые из 2Drots и «Титана» играли.

– А могут футболисты из основной сборной МФЛ, которые подходят по возрасту, играть в U-21?

– Да, конечно, будет сквозная заявка. Кто в основной сборной подходит по возрасту в U-21 – могут вызываться и в молодежку, и наоборот, – рассказал Осипов.

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1 комментарий

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Пас на пустые для Роналду
Погоняло у Осипова есть? Если нет, то он нелигитимный президент.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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