Осипов анонсировал создание молодежной сборной Winline Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал создание молодежной сборной МФЛ.

– Будет сборная U-21, объявим, возможно, сегодня, а, может, завтра на стриме расскажу про это.

– А какие игроки, кто возглавит команду?

– Сослан Гатагов точно будет в штабе сборной молодежки.

– Будет ли интересно ему?

– Если даже Дмитрию Викторовичу [ ] это интересно. Тем более, что Сослан работал в молодежке ЛФЛ, где все молодые и талантливые из 2Drots и «Титана» играли.

– А могут футболисты из основной сборной МФЛ, которые подходят по возрасту, играть в U-21?

– Да, конечно, будет сквозная заявка. Кто в основной сборной подходит по возрасту в U-21 – могут вызываться и в молодежку, и наоборот, – рассказал Осипов.

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