Осипов анонсировал создание молодежной сборной Winline Медиалиги
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал создание молодежной сборной МФЛ.
– Будет сборная U-21, объявим, возможно, сегодня, а, может, завтра на стриме расскажу про это.
– А какие игроки, кто возглавит команду?
– Сослан Гатагов точно будет в штабе сборной молодежки.
– Будет ли интересно ему?
– Если даже Дмитрию Викторовичу [Кузнецову] это интересно. Тем более, что Сослан работал в молодежке ЛФЛ, где все молодые и талантливые из 2Drots и «Титана» играли.
– А могут футболисты из основной сборной МФЛ, которые подходят по возрасту, играть в U-21?
– Да, конечно, будет сквозная заявка. Кто в основной сборной подходит по возрасту в U-21 – могут вызываться и в молодежку, и наоборот, – рассказал Осипов.
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