Маврин о невызове в сборную Медиалиги: «Никак к этому не отношусь. Я максимально абстрагируюсь от лиги. Осипов и Кузнецов для меня умерли»

Хавбек «Амкала» высказался о непопадания в сборную .

– Как ты относишься к тому, что тебя не взяли в сборную?

– Никак не отношусь. Мне интересны факты. Я у Эрика потом посмотрел: «Ну Маврин понятно. Он же ведущим был». Хотя я всего три игры пропустил во втором сезоне МФЛ. МКС я сыграл весь и Кубок России.

По Коле [Осипову] я все понял, когда он меня ######## с кольцами с этими. С Колей теперь нет общаться желания вообще никакого. У меня позиция в третьем сезоне будет простая: я нигде не участвую в конференциях, в интервью. Я максимально абстрагируюсь от лиги и .

– Ты считаешь, что тебя не вызвали по причине Коли или это Кузнецов принимал решение?

– Да мне без разницы, честно говоря. Что один, что второй. Эти люди для меня умерли. Когда Кузнецову последний раз звонил, он мне начал рассказывать про космические корабли, как я его обидел и все, – объяснил Маврин.

Итоговая заявка сборной Медиалиги на первые сборы.