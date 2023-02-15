Осипов о словах Сибсканы о сборной МФЛ: «Андрюха в своем профессиональном образе поджигает так, как никто не умеет делать в комьюнити»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов прокомментировал негативные высказывания Андрея Сибсканы о сборной МФЛ.

Капитана «Амкала» утверждал, что собранная команда немедийная, потому что половина состава сборной – «###### ноунеймы».

«У нас сейчас понятие медийный футболист имеет неоднозначное значение. Мне кажется, никто не будет ставить под сомнение статус Сени Левшука или Антона Чужого, если брать амкаловских пацанов.

Я думаю, по Грине или Эльхану вопросов нет. Все ребята, которые здесь есть, они узнаваемы в комьюнити, как звезды своих команд.

Медийный статус сейчас вообще другое, нежели то, что Андрей имел в виду. Плюс, я думаю, что Андрюха в своем профессиональном образе поджигает так, как никто не умеет делать в комьюнити», – рассказал Николай в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

«Говно! Сборная ###### ноунеймов». Сибскана о сборной Медиалиги

Итоговая заявка сборной Медиалиги на первые сборы.