Осипов об отсутствии на тренировке сборной МФЛ тренеров 2D Кузнецова и Осколкова: «Им рекомендовали воздержаться от посещения сборной команды»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Александр Алаев 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов объяснил причины отсутствия на тренировке сборной Медиалиги тренеров 2Drots Кузнецова и Осколкова и рассказал о матче с командой РПЛ.

– Сегодня нет Викторовича [Дмитрия Кузнецова] и Николаевича [Альберта Осколкова], был ли с ними диалог?

– Действительно, та же самая причина, что и с игроками 2Drots. Викторович и Николаевич на контракте в 2D, и ребята имеют возможность им рекомендовать воздержаться от посещения сборной команды.

Я думаю, тут вряд ли идет речь о запрещении каком-то, тренеры 2D не приехали по причине их отсутствия в третьем сезоне МФЛ из-за продолжающихся переговоров по формату участия.

– В конце марта будет матч с командой РПЛ, как удалось так быстро договориться?

– Эта тема уже давно готовилась, сборную мы создавали, не проснувшись в понедельник, и решив сделать это в среду. Мы до сих пор в переговорах, поэтому нет конкретики по команде. Есть только пожелание, чтобы это была московская команда.

Есть понимание, что мы можем это организовать, я надеюсь, в ближайшее время зафиналимся с руководством РПЛ, с Александром Алаевым, с руководством клубов о возможном матче в паузу на национальные сборные, – рассказал Николай.

2Drots: «Мы не отпустим игроков в сборную Медиалиги, пока не зафиналим решение по участию 3-м сезоне»

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