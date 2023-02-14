«Ни о какой сборной речи быть не может, пока мы не договоримся. Надо, чтобы Коля с нами сел и зафиксировал условия». Некит о сборной МФЛ

Президент 2Drots Некит рассказал о том, почему клуб не хочет отпускать своих игроков в сборную Winline Медиалиги.

«Во-первых, мы еще не договорились. Это сборная под эгидой Медиалиги – как только мы договоримся об участии, то наши игроки становятся доступными для нее.

Во-вторых, с нами не проговорены никакие условия игроков. Одно дело сказать: «Да, будет компенсация». Но это же надо, чтобы Коля [Николай Осипов, президент Winline Медиалиги – прим. Sports.ru] с нами сел и зафиксировал точные условия. Например, Эдамс получает травму – для клуба это удар. Капитан, лицо футбольного и медийного 2Drots получает травму и выбывает на полгода.

Ни о какой сборной речи быть не может, пока мы не договоримся. Отпускаем ли мы Викторовича [Дмитрия Кузнецова, главного тренера 2Drots – прим. Sports.ru]? Викторович не вещь, чтобы мы его отпускали или не отпускали. Футболисты тоже не вещь.

Это наша позиция – они же могут сказать: «Нам все равно, мы пойдем в эту сборную, потому что для нас это престижно». Одно дело, ты хочешь в сборную России, которая играет на чемпионате Европы, чемпионате Мира, представлять свою страну. Другое дело, ты хочешь в сборную лиги, которая представляет лигу», – сказал Некит.

13 футболистов 2Drots вызваны в сборную Медиалиги