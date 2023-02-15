Эльхан о матче сборной Winline Медиалиги с командой РПЛ: «Я бы хотел сыграть с «Ростовом», потому что там Валерий Георгиевич Карпин, и с «Крыльями Советов»

Эльхан Салахов высказался о первой тренировке сборной Медиалиги и поделился мнением после челленджа на Winine Зимнем Кубке РПЛ.

– Как тебе первая тренировка?

– Отличное настроение, никаких проблем, прикольная тренировка. Классный тренерский дуэт. Василич (Антон Соснин, тренер « » – прим. Sports.ru) и Михалыч (Андрей Макаров, тренер «Денег» – прим. Sports.ru) – ребята, которые знают свое дело. С Михалычем мы уже поработали [Эльхан и Андрей Михайлович пересекались в «Амкале»], а с Василичем всегда хотелось поработать.

– Кого бы хотел видеть в сборной их тех, кого не вызвали?

– Папена и Бизекса – своих пацанов в команде.

– Что думаешь по поводу 2Drots, что они не отпустили своих ребят в сборную?

– Комментировать это сложно, потому что у ребят своя тема. Мы многого не знаем, пока что не договорились, но скоро это сделают, и все будет окей.

– Ты был одним из тех, кто поехал на челлендж [на Winine Зимнем Кубке РПЛ], какие у тебя остались впечатления?

– Крутые эмоции, прям игроки РПЛ показали уровень. Жоаозиньо на ударах показал, что пока с ними сложно состязаться. Я думаю, в плане футбола у нас получится выступить получше, а в плане челленджа – нет, Саша Стиль и Фартуна – классные ребята.

– С какой командой ты бы хотел сыграть матч?

– С «Ростовом», потому что там Валерий Георгиевич Карпин, и с «Крыльями Советов» – молодые ребята, крутой тренер, – сказал игрок сборной МФЛ в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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