Райзен показал снимок кисти после драки с Некитом: «Сломал»

Президенты «БроукБойз» и 2Drots Райзен и Некит подрались после полуфинального матча 1XBET Media Football League (0:1).

В своем телеграм-канале Райзен опубликовал кружок, в котором жаловался на боли в руке.

Позже Райзен выложил рентгеновский снимок своей кисти и подписал его одним словом – «сломал».

«Броуки» уступили 2Drots в полуфинальном матче 1XBET Media Football League (0:1).

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL