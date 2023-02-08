Эдамс о словах «Броуков» в раздевалке: «Кричите, ребята. У вас самолет сегодня в Москву»
Капитан 2Drots Эдамс отреагировал на кричалку «Броуков».
«В раздевалке «Броуков»: «##### 2Drots #####» кричат.
Кричите, ребята. У вас самолет вроде сегодня в Москву.
А, ну и вы ни разу не выигрывали нас», – написал Эдамс.
2Drots победили «БроукБойз» в полуфинале 1XBET MFL (1:0). В финальном матче «дроты» встретятся с Fight Nights.
Матч пройдет 11 февраля на «Астана Арене», начало игры – в 14:00 по московскому времени.
2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL
Что он сказал?
О чем он вообще?
Зачем это здесь?