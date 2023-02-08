Егоров – Слону: «Полный гон. Никто ни на кого не бросался. Мы просто зашли и спросили у Некита, зачем он камеру сломал, а он начал орать»

Боссы «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Райзен прокомментировали слова Слона о потасовке между командами.

Хавбек 2Drots утверждал, что президенты «Броуков» залетели в раздевалку и набросили на Некита, после чего его защищал Алекс и начался конфликт.

«Полный гон. Никто ни на кого не бросался», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

«Есть такая история, просто медиафутбол. Зачем вырывать человеку камеру? Это ненормальная история. Должны быть рамки. Тебе не все дозволено на планете земля, ты обычный смертный. Зачем себя так вести?

Даже если тебя кто-то провоцирует, скажи иди нахер, обматери, мы все по этим правилам играем. Зачем человеку камеру вырывать? Куда? Пусть выходит из раздевалки, мы сами поговорим, я только за», – рассказал Райзен.

«Мы просто зашли и спросили у Некита, зачем он камеру сломал, а он начал орать, а там уже пошло. А я как стоял, так и стоял», – добавил Егоров.

«БроукБойз» уступили 2Drots в полуфинале 1XBET MFL (1:0). В финальном матче «дроты» встретятся с Fight Nights. Матч пройдет 11 февраля на «Астана Арене», начало игры – в 14:00 по московскому времени.

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL