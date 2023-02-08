18-летнего Капитанова из «Броуков» вызвали в сборную Медиалиги после полуфинала с 2D на 1XBET MFL

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига БроукБойз 1XBET Media Football League Сборная Медиалиги Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что защитника команды Арсения Капитанова вызвали в сборную Winline Медиалиги после полуфинального матча 1XBET Media Football League против 2Drots (0:1).

«После матча Дмитрий Кузнецов вызвал Арсения Капитанова в сборную медиафутбола.

18 лет. Не играл в топ-академиях. Двигается на чемпионат области. С отбора.

Шесть игр и четыре гола за «Броуков», – написал Егоров.

Главным тренером сборной МФЛ был назначен возглавляющий 2Drots Кузнецов. 

Ранее в беседе с корреспондентом Sports.ru он рассказал о принципах формирования сборной и соперниках, с которыми предстоит провести матчи.

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