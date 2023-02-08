Слон о потасовке с «Броуками»: «Залетают в раздевалку Егоров с Райзеном, начинают бросаться на Некита из-за сломанной камеры. Подскочил Алекс, начал защищать его»

Хавбек 2Drots Cлон рассказал, почему произошла потасовка с «Броуками» в перерыве полуфинального матча 1XBET Media Football League.

«Викторович (Дмитрий Кузецов) в раздевалке уже говорил с командой по игре, в этот момент залетают Егоров с Райзеном, начинают бросаться на Некита из-за того, что он сломал какую-то камеру.

Подскочил Алекс (Шибаев), начал защищать, потолкались, их начали выдавливать из раздевалки. Небольшая потасовка случилась. Я уже сказал Райзену, что так нельзя делать, у нас Викторович говорит речь по игре, а они влетают.

Это очень некрасивое поведение. Мало ли кто и что сломал – это все засняли, все на камерах есть, можно разобраться потом. Зачем это делать во время перерыва – я не понимаю.

Если это контент, который они высасывают из пальца, ну, не знаю, пусть у них такой контент будет», – объяснил Слон.

2Drots победили «БроукБойз» в полуфинале 1XBET MFL (1:0). В финальном матче «дроты» встретятся с Fight Nights. Матч пройдет 11 февраля на «Астана Арене», начало игры – в 14:00 по московскому времени.

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL