«Некит сказал: «Идите на ###, что хочу, то и делаю». Егоров о потасовке из-за сломанной президентом 2D камеры оператора «ББ»

Дмитрий Егоров рассказал, что случилось в перерыве полуфинального матча 1XBET MFL «БроукБойз» – 2Drots.

«Как все было. Заходит Рома (оператор «БроукБойз» – прим. Sports) в раздевалку и говорит: «Сломали камеру». Мы тоже смотрим повтор, но там вообще какая-то непонятная тема.

Я понимаю, можно оператору что-то сказать, как-то послать его, но ломать камеру – это уже новое.

Мы пошли в раздевалку спросить, зачем ломал камеру. Никакой агрессии вообще не было и достаточно было бы, если Некит сказал что-то типа: «Пацаны, после матча разберемся». Ну потому что, ну что это такое?

Реакция была совсем другая: «Идите на ###, что хочу, то и делаю». Удивительная достаточно реакция. В остальном все нормально, играем в футбол», – сказал руководитель «Броуков».

2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL