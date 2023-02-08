«Некит сказал: «Идите на ###, что хочу, то и делаю». Егоров о потасовке из-за сломанной президентом 2D камеры оператора «ББ»
Дмитрий Егоров рассказал, что случилось в перерыве полуфинального матча 1XBET MFL «БроукБойз» – 2Drots.
«Как все было. Заходит Рома (оператор «БроукБойз» – прим. Sports) в раздевалку и говорит: «Сломали камеру». Мы тоже смотрим повтор, но там вообще какая-то непонятная тема.
Я понимаю, можно оператору что-то сказать, как-то послать его, но ломать камеру – это уже новое.
Мы пошли в раздевалку спросить, зачем ломал камеру. Никакой агрессии вообще не было и достаточно было бы, если Некит сказал что-то типа: «Пацаны, после матча разберемся». Ну потому что, ну что это такое?
Реакция была совсем другая: «Идите на ###, что хочу, то и делаю». Удивительная достаточно реакция. В остальном все нормально, играем в футбол», – сказал руководитель «Броуков».
2Drots и «БроукБойз» устроили потасовку в перерыве матча 1/2 финала 1XBET MFL
Просыпается утром наркоман, продирая глаза видит в зеркале вместо своего отражения Змея Горыныча.
— Да, — думает наркоман, — пора завязывать жрать на ночь кислоту…
— Да, — думает Змей Горыныч отползая от окна, — надо завязывать на ночь жрать наркоманов.... 😂😂😂